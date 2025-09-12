Мир
12:07, 12 сентября 2025Мир

Премьер Польши возразил Трампу

Туск возразил Трампу и заявил, что не считает инцидент с БПЛА в Польше ошибкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Tomasz Stanczak / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу и заявил, что не считает инцидент с залетевшими на территорию страны БПЛА ошибкой. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Нам бы тоже хотелось, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что инцидент с дронами в Польше мог произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен ситуацией, и выразил надежду на ее урегулирование.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. По словам Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

