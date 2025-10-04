На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в неприятности

TAC: Идея Зеленского о бесполетной зоне над Украиной грозит НАТО неприятностями

Западное издание The American Conservative (TAC) рассказало о попытке президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в неприятности. По мнению журналистов, идея политика о создании бесполетной зоны над республикой грозит эскалацией отношений с Россией.

«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — говорится в статье.

Издание назвало подобную инициативу опасной и провокационной, связав ее с рисками развязывания третьей мировой войны.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если будет создана бесполетная зона над территорией Украины, это будет означать начало войны НАТО с Россией.

