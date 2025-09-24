Интернет и СМИ
22:53, 24 сентября 2025

Западный аналитик рассказал о провокациях Зеленского

Аналитик Уотсон: Зеленский сознательно провоцирует Трампа на конфликт с Россией
Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский сознательно провоцирует главу Штатов Дональда Трампа и Европу на конфликт с Россией ради личных целей. Такое мнение высказал аналитик Алан Уотсон на странице в соцсети Х.

«Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией. Его заявление о том, что Россия полностью зависима от Китая, — полная чепуха», — считает эксперт.

По мере того, как хрупкая оборона Украины рушится, НАТО оказывается в ситуации, из которой «нет выхода», добавил аналитик.

Ранее Зеленский выступил с заявлением о том, что Дональд Трамп стал больше доверять информации, поступающей от Киева. Украинский лидер также отметил, что между Трампом и главой РФ Владимиром Путиным существуют особые контакты. При этом Зеленский не знает, на чем именно они основываются.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Дональд Трамп пытается своими действиями снять ответственность за будущее конфликта на Украине.

    Все новости