Зеленский рассказал о возросшем доверии Трампа к нему

Зеленский: Трамп стал больше доверять информации от Украины

Президент США Дональд Трамп стал больше доверять информации, поступающей от Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в ООН, его слова передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Он ему доверял (Трамп — Путину, — прим. «Ленты.ру»). Конечно, сейчас он гораздо больше доверяет моей информации, которой моя разведка и военные делятся с партнерами», — рассказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что между Трампом и Путиным существуют особые контакты. Президент Украины не знает, на чем именно они основываются.

Ранее Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций обратился к Китаю. Он обвинил Пекин в отсутствии активных действий по поддержанию мира.

