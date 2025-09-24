Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 24 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский раскритиковал Китай и назвал его могущественным

Зеленский в ООН обратился к Китаю, обвинив Пекин в отсутствии активных действий
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) обратился к Китаю, обвинив Пекин в отсутствии активных действий по поддержанию мира. Слова украинского лидера опубликованы на его сайте.

«Если бы Китай действительно хотел прекратить эту войну, он мог бы заставить Москву остановиться (...) Но Китай слишком часто молчит и остается в стороне вместо активных действий ради мира», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский уже не раз заявлял, что Китай не подходит для роли гаранта безопасности Украины. Он подчеркнул, что Пекин не помогал Киеву с самого начала, особенно в те моменты, когда «страна действительно нуждалась в помощи».

В мае Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии». Такое заявление Киев сделал из-за участия почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде Победы на Красной площади в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего чиновника Росимущества нашли мертвым после побега из суда

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников с вредоносными файлами

    Белый дом заподозрил ООН в намеренной остановке эскалатора с Трампом

    В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

    Блогер описал девушек на курорте Румынии фразой «очень любят русских»

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Российский нефтеперерабатывающий завод подвергся террористической атаке БПЛА

    Трамп пригрозил судом для высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

    Рассекречены детали нового iPhone

    Каллас отреагировала на изменение позиции Трампа по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости