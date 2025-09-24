Зеленский раскритиковал Китай и назвал его могущественным

Зеленский в ООН обратился к Китаю, обвинив Пекин в отсутствии активных действий

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) обратился к Китаю, обвинив Пекин в отсутствии активных действий по поддержанию мира. Слова украинского лидера опубликованы на его сайте.

«Если бы Китай действительно хотел прекратить эту войну, он мог бы заставить Москву остановиться (...) Но Китай слишком часто молчит и остается в стороне вместо активных действий ради мира», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский уже не раз заявлял, что Китай не подходит для роли гаранта безопасности Украины. Он подчеркнул, что Пекин не помогал Киеву с самого начала, особенно в те моменты, когда «страна действительно нуждалась в помощи».

В мае Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии». Такое заявление Киев сделал из-за участия почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде Победы на Красной площади в Москве.