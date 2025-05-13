Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

Tencent: МИД КНР не стал терпеть критику парада Победы со стороны Киева

После участия почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде Победы на Красной площади в Москве украинская сторона обвинила Пекин в «поддержке агрессии». МИД КНР отреагировал на критику, отметив, что Киев не понимает исторических фактов, уточняет Tencent.

Во-первых, объяснил китайский дипломат, солдаты КНР участвовали в параде из уважения к героям Второй мировой войны, стремясь защищать память о них. Он напомнил, что Россия и Китай вместе сражались против фашизма и поддерживали друг друга. Дружбу сторон он назвал достоянием народов.

Наконец, указал представитель китайского МИД, заявление Украины является «надругательством над историей и попирает плоды победы во Второй мировой войне». Это также вызов международной справедливости.

Великая Отечественная война знаменует победу над фашизмом. Украина также проливала кровь, сражаясь в рядах советской армии, но теперь она неверно истолковывает участие в праздновании как поддержку агрессии. Украина вообще не понимает, кто является агрессором? представитель МИД КНР

Китай назвал фантазией идею о подрыве дружбы с Россией

Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что Китай и Россия будут противостоять любой попытке подорвать их дружбу и сотрудничество.

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

По итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина дипломат заявил, что стороны считают себя приоритетными партнерами и готовы противостоять попыткам подорвать их отношения. «Попытка вбить клин между Китаем и Россией — это всего лишь фантазия», — заключил он. Ван И добавил, что визит Си Цзиньпина в Москву завершился «полным успехом» и укрепил стратегическое партнерство.

На Западе заявили об укреплении связей Москвы и Пекина

В западном издании L'AntiDiplomatico, в свою очередь, заметили, что участие НОАК в параде Победы в Москве свидетельствует об укреплении связей между Россией и Китаем.

Военнослужащие Китайской Народно-освободительной армии не первый раз участвуют в параде на Красной площади: в 2015 году они принимали участие в праздновании 70-летия Победы. Возвращение в Москву спустя десять лет является явным признаком укрепления связей между РФ и КНР L'AntiDiplomatico

Французский политик Флориан Филиппо писал, что парад Победы в Москве напугал президента Украины Владимира Зеленского.