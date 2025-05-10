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22:33, 10 мая 2025Мир

МИД Китая заявил об «успехе» Си Цзиньпина в России

МИД Китая: Визит Си Цзиньпина в Москву завершился «полным успехом»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию завершился «полным успехом» и укрепил стратегическое партнерство Москвы и Пекина, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает CGTN.

Как отметил дипломат, поездка китайского главы в Москву имела большое историческое значение, так как способствовала развитию многополярного мира.

Глава МИД уточнил, что РФ и Китай подтвердили: они рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров. По его словам, стороны договорились «противостоять любым попыткам разрушить или подорвать дружбу или взаимное доверие» между государствами.

Ранее Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсудили в Москве украинский кризис.

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