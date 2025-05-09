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04:59, 9 мая 2025Мир

В МИД Китая сообщили о беседе Путина и Си Цзиньпина за чашкой чая

МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис и отношения РФ и КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обсудили в Москве украинский кризис. Об этом сообщил МИД Китая.

Встречи глав государств стран прошла в четверг, 8 мая, во второй половине дня как в узком, так и расширенном составе. Во время беседы за чашкой чая лидеры страны обменялись мнениями по китайско-российским отношениям и основным международным и региональным проблемам, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Москве обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2» и поручили ускорить его реализацию.

Си Цзиньпин прилетел в Москву вечером 7 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Ожидается, что визит китайского лидера в Россию продлится по 10 мая.

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