Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по проекту «Сила Сибири-2»

Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить реализацию проекта «Сила Сибири-2»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Москве обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2» и поручили ускорить его реализацию. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, его слова передает ТАСС.

«[Главы государств] обсуждали проект, он действительно важный, поэтому уже сделана определенная часть работы, которая связана с технико-экономическим обоснованием. В данный момент компании окончательно ведут переговоры, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указание ускорить эту работу», — отметил он.

Также Новак ответил на вопрос о возможной корректировке маршрута газопровода в обход Монголии. Вице-премьер рассказал, что главы государств не поднимали эту тему в ходе беседы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что у России и КНР есть разногласия касательно реализации проекта. В частности, Пекин хотел бы, чтобы «Сила Сибири-2» не проходила через Монголию, хотя на проработку этого маршрута уже потрачены время и средства, а его изменение потребует пересмотра всего проекта.