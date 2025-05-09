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21:43, 9 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе увидели важную деталь на параде Победы в Москве

L'AntiDiplomatico: Участие НОАК в параде Победы гласит о крепких связях РФ и КНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде Победы в Москве гласит об укреплении связей между Россией и Китаем. На эту важную деталь обратили внимание авторы L'AntiDiplomatico.

«Это был не первый раз, когда почетный караул из Китая появлялся на Красной площади: в 2015 году он принимал участие в праздновании 70-летия Победы. Возвращение в Москву спустя десять лет является явным признаком укрепления связей между РФ и КНР», — отмечается в статье.

Издание указывает, что появление в российской столице китайских военных ярко символизирует единство и дружбу двух великих держав и что связь Москвы и Пекина сыграет решающую роль в многополярном мире.

В день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне парадный расчет китайских военнослужащих стал самым массовым из иностранных воинских контингентов их всех прошедших по Красной площади 9 мая.

Ранее испанская газета El Pais написала, что парад на День Победы в Москве показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок — его поддерживают другие государства. Так, вместе с ним на трибуне находились китайский лидер Си Цзиньпин, а также президент Бразилии Лула да Силва.

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