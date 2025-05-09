В Испании сделали один вывод из-за парада Победы в Москве

El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок

Парад на День Победы в Москве показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок. К такому выводу пришла испанская газета El Pais.

Авторы статьи указали, что вместе с российским президентом на трибуне находились китайский лидер Си Цзиньпин, а также президент Бразилии Лула да Силва. Отмечается, что это вызвало разочарование западных лидеров, поддержавших бразильского лидера во время выборов.

Ранее газета The Washington Post назвала провалом Запада присутствие на параде Победы более двух десятков мировых лидеров. По их словам, это ознаменовало победу Путина над стремившимися изолировать его странами.

В пятницу, 9 мая, на Красной площади состоялся парад, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На нем присутствовали лидеры почти 30 государств.