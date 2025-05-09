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14:35, 9 мая 2025Интернет и СМИ

В США оценили присутствие мировых лидеров на параде Победы

WP: Присутствие мировых лидеров на параде в Москве стало победой России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости

Присутствие более двух десятков мировых лидеров на параде Победы в Москве стало победой России. Об этом пишет The Washington Post.

«В пятницу, когда российские танки, ракеты и беспилотники пронеслись по Красной площади во время ежегодного парада в честь Дня Победы, (...) к президенту Владимиру Путину присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, что ознаменовало его собственную победу как лидера, которого Запад стремился изолировать», — говорится в тексте статьи.

Как отмечают журналисты, президент России позиционирует себя как уверенного мирового лидера, который «уверенно идет к победе над Украиной», пока альянс Европы и США слабеет.

В Москве 9 мая состоялся парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Мероприятие посетили российский президент Владимир Путин, а также лидеры почти 30 государств.

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