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22:09, 10 мая 2025Мир

В Китае назвали фантазией идею о подрыве дружбы с Россией

Глава МИД КНР Ван И назвал фантазией попытку вбить клин между Россией и Китаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия будут противостоять любой попытке подорвать их дружбу и сотрудничество. Его слова приводит ТАСС.

Глава китайского МИД по итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина заявил, что стороны считают себя приоритетными партнерами и готовы противостоять попыткам подорвать их отношения.

«Попытка вбить клин между Китаем и Россией — это всего лишь фантазия», — отметил он.

Ранее Си Цзиньпин присутствовал на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Он находился на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным. Издание L'AntiDiplomatico отметило, что участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде стало свидетельством укрепления связей между двумя странами.

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