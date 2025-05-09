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19:44, 9 мая 2025Мир

Во Франции заявили об испугавшемся парада Победы в Москве Зеленском

Политик Филиппо заявил, что Зеленского напугал парад Победы в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petr David Josek / AP

Президента Украины Владимира Зеленского напугал парад Победы в Москве. Таким мнением поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Зеленский только что анонсировал завтрашний саммит лидеров "коалиции желающих" на Украине! Потрясенный сегодняшней демонстрацией силы в Москве, хочет ли он ускорить отправку наших солдат на Украину и начало тотальной войны?!» — написал он, добавив, что «обезумевший [президент Франции Эммануэль] Макрон» может на это пойти.

Ранее в Израиле назвали юбилейный парад Победы в Москве международной демонстрацией силы для президента России Владимира Путина. По мнению авторов издания Ynet, парад доказал, что страна не находится в изоляции — в торжественной церемонии приняли участие около трех десятков мировых лидеров, в числе которых был председатель КНР Си Цзиньпин.

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