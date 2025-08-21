Бывший СССР
Зеленский назвал Китай не подходящим для роли гаранта безопасности

Зеленский о Китае: Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Китай не подходит для роли гаранта безопасности Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина».

«Почему Китай не в гарантах безопасности? Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Китайская Народная Республика не помогала Украине с самого начала, особенно тогда, когда страна действительно нуждалась в помощи. В связи с этим Китай не намерены включать в число гарантов безопасности.

Ранее был назван гарант безопасности Украины после заключения мира. Американский план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает, что ключевым гарантом безопасности Киева станут страны Европы.

Зеленский также заявил, что его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти в нейтральной Европе. Вариантами нейтральных европейских стран он указал Швейцарию и Австрию, которые не являются членами НАТО.

