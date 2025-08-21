Бывший СССР
Зеленский рассказал о вариантах мест встречи с Путиным

Зеленский: Встреча должна пройти в нейтральной Европе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти в нейтральной Европе. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Место встречи. Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что конфликт (...) на европейском континенте», — сообщил Зеленский.

В качестве варианта нейтральных европейских стран он привел Швейцарию и Австрию, которые не являются членами НАТО.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал массовое производство собственных украинские ракеты «Фламинго». Их производство начнется зимой, уточняет президент.

