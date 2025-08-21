Зеленский анонсировал производство собственных ракет «Фламинго»

Зеленский: Украинские ракеты «Фламинго» будут массово производиться зимой

Собственные украинские ракеты «Фламинго» будут массово производиться зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами, передает «РБК-Украина».

«Пока она самая успешная, которая у нас есть (...) К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», — заявил он.

Зеленский также отметил, что не имеет возможности рассказать больше деталей об этой ракете.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение десяти дней. Например, Киев хочет получить пакет помощи на сумму 90 миллиардов долларов.