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12:52, 25 апреля 2025Мир

США назвали гаранта безопасности Украины после заключения мира

Reuters: Согласно мирному плану США гарантом безопасности Украины станет Европа
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Американский план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает, что ключевым гарантом безопасности Киева станут страны Европы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Украина получит надежные гарантии безопасности. Государствами-гарантами станет специально созданная группа европейских государств и желающие присоединиться к ним неевропейские государства», — говорится в американском проекте мирного соглашения.

В документе также отмечается, что Украина будет вынуждена отказаться от членства в НАТО, но сохранит за собой право добиваться вступления в Европейский союз.

По сообщению агентства, страны Европы и Украина в своем ответном предложении по урегулированию потребовали от США гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО.

Ранее стало известно, что предложение США по украинскому урегулированию предусматривает возврат Киеву территорий в Харьковской области и восстановление его контроля над Запорожской атомной электростанцией.

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