США назвали гаранта безопасности Украины после заключения мира

Reuters: Согласно мирному плану США гарантом безопасности Украины станет Европа

Американский план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает, что ключевым гарантом безопасности Киева станут страны Европы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Украина получит надежные гарантии безопасности. Государствами-гарантами станет специально созданная группа европейских государств и желающие присоединиться к ним неевропейские государства», — говорится в американском проекте мирного соглашения.

В документе также отмечается, что Украина будет вынуждена отказаться от членства в НАТО, но сохранит за собой право добиваться вступления в Европейский союз.

По сообщению агентства, страны Европы и Украина в своем ответном предложении по урегулированию потребовали от США гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО.

Ранее стало известно, что предложение США по украинскому урегулированию предусматривает возврат Киеву территорий в Харьковской области и восстановление его контроля над Запорожской атомной электростанцией.