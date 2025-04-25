США потребуют возврата Украине территории в Харьковской области

Reuters: План США предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области

Предложение США по украинскому урегулированию предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области. Об этом сообщает Reuters.

«Украина возвращает себе территорию в Харьковской области. (...) Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой», — говорится в тексте документа.

Помимо этого, согласно американскому плану, Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), управление станцией переходит США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также над Каховской ГЭС.

Ранее Bloomberg сообщал, что Вашингтон потребует от Москвы возвращения Украине части территории в Харьковской области и допуска украинской стороны к Днепру. Кроме того, американская сторона хочет возвращения под украинский контроль ЗАЭС.