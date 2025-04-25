Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 25 апреля 2025Мир

США потребуют возврата Украине территории в Харьковской области

Reuters: План США предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Предложение США по украинскому урегулированию предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области. Об этом сообщает Reuters.

«Украина возвращает себе территорию в Харьковской области. (...) Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой», — говорится в тексте документа.

Помимо этого, согласно американскому плану, Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), управление станцией переходит США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также над Каховской ГЭС.

Ранее Bloomberg сообщал, что Вашингтон потребует от Москвы возвращения Украине части территории в Харьковской области и допуска украинской стороны к Днепру. Кроме того, американская сторона хочет возвращения под украинский контроль ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Москвой взорвали автомобиль. Погиб высокопоставленный офицер Генштаба

    В Госдуме высказались о критике в адрес не создающих семьи 30-летних россиян

    В России плиты с братской могилы защитников Сталинграда с их именами выбросили на помойку

    Раскрыты ответные требования Европы и Украины к США по мирному урегулированию

    Стало известно о «добивании» ВСУ в Курской области

    Россиянка обвинила учительницу с Украины в издевательствах над дочерью-четвероклассницей

    ЦБ сообщил о снижении темпов роста цен в России

    Трамп окончательно определился с присоединением Гренландии и Канады

    Apple перенесет производство iPhone в Индию

    В России захотели ввести одно ограничение для курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости