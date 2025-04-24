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19:10, 24 апреля 2025Мир

США потребуют от России уступок по Харькову и Днепру

Bloomberg: США хотят обеспечить Украине проход через Днепр и земли у Харькова
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вашингтон потребует от Москвы возвращения Украине части территории у Харькова и допуска украинской стороны к Днепру. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«США также хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и вернуть земли в Харьковской области», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что американская сторона хочет возвращения под украинский контроль Запорожской атомной электростанции. После этого, по их замыслу, она перейдет под контроль США и будет обеспечивать энергией обе стороны.

Ранее стало известно и о том, что США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.

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