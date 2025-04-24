Названо требование США к России в рамках соглашения по Украине

Bloomberg: США потребуют от РФ признать право Украины иметь собственную армию

США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, пожелавших сохранить анонимность, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поднимет этот вопрос во время следующей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Согласие предоставить Киеву адекватно оснащенную и укомплектованную армию, как того требуют Украина и ее европейские союзники, означало бы, что Путину придется отказаться от своей цели по демилитаризации Украины — одной из главных заявленных им военных целей», — говорится в материале.

Как отмечает издание, это признак того, что администрация президента США Дональда Трампа добивается некоторых уступок от Кремля, а также от Украины.

Уточняется, что американская администрация также хочет, чтобы контроль над Запорожской атомной электростанцией перешел Украине. Затем, по словам источников, объект передадут США для управления энергоснабжением обеих сторон, однако детали планов еще могут измениться.

Ранее Трамп призвал Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Глава Белого дома заявил, что очень недоволен российскими ударами по Киеву и это очень не вовремя.