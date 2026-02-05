Реклама

Европа приготовилась к поражению от России

WSJ: НАТО потерпела поражение на учениях, имитировавших вторжение России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ives Herman / Reuters

Страны НАТО потерпели поражение на учениях, имитировавших вторжение России в Литву, организованных газетой Die Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете Гельмута Шмидта. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Целью учений было оценить готовность стран Прибалтики и НАТО к гипотетическому вторжению. В них приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников ФРГ и НАТО, законодателей и экспертов по безопасности.

«Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что противник думает о нашей воле, а в ходе военной игры мы с моими "российскими коллегами" знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы», — рассказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади, сыгравший роль начальника Генерального штаба России.

Отмечается, что при отсутствии американского руководства российской стороне удалось всего за несколько дней «установить господство над Прибалтикой».

Ранее руководитель российской делегации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова заявила, что Германия готовится взять на себя роль ключевого логистического узла для переброски войск НАТО на восточное направление.

