Раскрыт главный узел для переброски войск НАТО к России

Жданова: ФРГ возьмет на себя роль логистического узла НАТО для переброски войск

ФРГ готовится взять на себя роль ключевого логистического узла для переброски войск НАТО на восточное направление. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова, ее слова приводит РИА Новости.

«Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на "восточный фланг"», — сказала она.

Дипломат отметила, что в случае вооруженного конфликта Германия будет готова в течение шести месяцев обеспечить размещение и транзит до 800 тысяч военнослужащих альянса, а также около 200 тысяч единиц техники.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера Геральд Функе заявил, что Германии стоит готовиться к тяжелой войне с Россией с большим количеством потерь. «Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день», — сказал Функе.