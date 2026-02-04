Реклама

18:06, 4 февраля 2026Мир

Раскрыт главный узел для переброски войск НАТО к России

Жданова: ФРГ возьмет на себя роль логистического узла НАТО для переброски войск
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

ФРГ готовится взять на себя роль ключевого логистического узла для переброски войск НАТО на восточное направление. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова, ее слова приводит РИА Новости.

«Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на "восточный фланг"», — сказала она.

Дипломат отметила, что в случае вооруженного конфликта Германия будет готова в течение шести месяцев обеспечить размещение и транзит до 800 тысяч военнослужащих альянса, а также около 200 тысяч единиц техники.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера Геральд Функе заявил, что Германии стоит готовиться к тяжелой войне с Россией с большим количеством потерь. «Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день», — сказал Функе.

