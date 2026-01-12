Реклама

Жители Польши получили инструкции на случай войны

Минобороны Польши разослало жителям страны инструкции на случай войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Министерство обороны Польши разослало жителям страны «Руководство по безопасности», содержащее инструкции на случай войны и других чрезвычайных происшествий. Об этом заявил заместитель главы ведомства Цезарий Томчик, передает Do Rzeczy.

«Четыре миллиона экземпляров "Руководства по безопасности", изданного министром национальной обороны и министром внутренних дел, уже доставлены в ваши почтовые ящики. Я призываю вас проверить свои почтовые ящики и ознакомиться с этой важнейшей информацией», — заявил Томчик в обращении к полякам.

Руководство уже доставляется в дома жителей Польши по почте. Документ сопровождается письмом от министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

О планах по рассылке жителям Польши инструкций на случай войны стало известно в апреле 2025 года.

