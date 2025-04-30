Жители Польши получат памятку на случай войны

Каждый житель Польши осенью получит памятку на случай войны и других ЧП

Каждый житель Польши получит получит памятку на случай войны и других чрезвычайных происшествий (ЧП). Об этом заявил замглавы национальной обороны Польши Цезари Томчик, передает РИА Новости.

По его словам, «Руководство по безопасности» будет в каждом польском доме. Замминистра пояснил, что он будет иметь форму бумажного буклета и будет касаться не только военных угроз, но и «угроз в целом».

Томчик отметил, что в республике слишком мало информации о том, как вести себя при ЧП. Он выразил мнение, что польское общество утратило способность распознавать, например, являются ли воющие сирены угрозой, проверкой, или годовщиной каких-либо событий.

О подготовке пособия впервые стало известно 17 декабря 2024 года. Тогда глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что в двух типах инструкций для взрослых и детей будут содержаться сведения не только о ситуациях, связанных с военной и ядерной угрозой, но также информация о том, «что должно быть готово дома, как вести себя при эвакуации, какие вещи должны быть готовы и упакованы для действий в соответствующей ситуации».

