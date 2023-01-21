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15:00, 21 января 2023Бывший СССР

Прибалтика призвала Германию начать поставки танков Украине

Глава МИД Литвы заявил, что поставки Leopard Украине должны восстановить мир в Европе

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Прибалтийские республики призвали Германию начать поставки танков Leopard Украине, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас», — написал он.

Ландсбергис подчеркнул, что поставки боевой техники призваны «остановить российскую агрессию», а также помочь Украине восстановить мир в Европе. Германия несет особую ответственность в данном вопросе, так как является ведущей европейской силой.

Ранее союзники Германии не смогли убедить ее разрешить поставки Украине немецких танков Leopard, Берлин взял дополнительное время для раздумий.

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Варвара Кошечкина
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