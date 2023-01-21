Союзники не убедили Германию разрешить поставки Leopard Украине

«Ъ»: союзники пока не убедили Германию разрешить поставки танков Leopard Украине

Союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Украине немецких танков Leopard, Берлин взял дополнительное время для раздумий. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что вопрос о поставке танков Leopard Киеву был ключевым на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в Германии. Ряд стран — в частности, Польша и Финляндия — уже выражали готовность отправить подобные танки Украине, однако без согласия Берлина такие поставки были невозможны.

Интриги добавляла и недавняя смена в Германии министра обороны. Накануне встречи контактной группы новый глава ведомства Борис Писториус не исключил, что Германия сама поставит танки Leopard-2 Украине и разрешит это делать другим странам.

Во время встречи он подтвердил журналистам, что возможная отправка танков Киеву действительно обсуждалась, однако «среди партнеров нет единого мнения». Писториус признался, что не может спрогнозировать, когда будет принято решение, однако заверил, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники, написала, на каких условиях канцлер ФРГ Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2. Газета сообщила, что в телефонном разговоре с Байденом канцлер дал понять о готовности Германии пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрай опроверг эту информацию.