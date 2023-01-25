Раскрыты подробности о поставке танков Abrams на Украину

Al Jazeera: президент США Байден объявит 25 января о поставке танков Abrams на Украину

Президент США Джо Байден объявит о поставке танков Abrams на Украину в среду, 25 января. С таким заявлением выступил американский чиновник в эфире телеканала Al Jazeera.

Источник раскрыл подробности о поставке танков Abrams на Украину и уточнил, что машины «не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы».

Ранее Politico сообщило, что США могут передать Украине по меньшей мере 30 американских танков M1 Abrams в качестве военной помощи. Издание предположило, что Белый дом сообщит о поставках уже на текущей неделе.

До этого первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон примет решение об отправке танков Киеву в ближайшее время. При положительном решении США начнут обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) их использованию.