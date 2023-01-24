В США назвали число танков Abrams для Украины

Politico сообщила, что США могут поставить Украине по меньшей мере 30 танков Abrams

США могут направить Украине по меньшей мере 30 американских танков M1 Abrams в качестве военной помощи. Об этом сообщила Politico со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным газеты, Белый дом может объявить о поставках уже на текущей неделе. Ожидается, что танки будут закуплены, их не станут выделять из существующих запасов США. «Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams», — назвали журналисты число готовящихся к отправке танков.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман уточнила, что Вашингтон в ближайшее время примет решение об отправке Киеву танков. В случае поставки Abrams США будут обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) их применению.

