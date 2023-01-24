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23:09, 24 января 2023Мир

В США назвали число танков Abrams для Украины

Politico сообщила, что США могут поставить Украине по меньшей мере 30 танков Abrams

Фото: Charles Leitner / Globallookpress.com

США могут направить Украине по меньшей мере 30 американских танков M1 Abrams в качестве военной помощи. Об этом сообщила Politico со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным газеты, Белый дом может объявить о поставках уже на текущей неделе. Ожидается, что танки будут закуплены, их не станут выделять из существующих запасов США. «Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams», — назвали журналисты число готовящихся к отправке танков.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман уточнила, что Вашингтон в ближайшее время примет решение об отправке Киеву танков. В случае поставки Abrams США будут обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) их применению.

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Марина Совина
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