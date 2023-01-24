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22:11, 24 января 2023Мир

США будут обучать украинских военных применению танков Abrams

Пентагон заявил, что ВСУ будут обучать применению танков Abrams в случае их поставки Киеву

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в случае отправки Украине танков Abrams США будут обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) их применению, сообщает ТАСС.

«Всегда, когда мы предоставляли Украине любые системы вооружения, мы предоставляли им возможности для обучения и техническое обеспечение», — заявил он.

Представитель американского оборонного ведомства не уточнил, где именно будет проходить возможное обучение украинских экипажей. Он подчеркнул, что данный вид техники является очень сложным, поэтому Вашингтону следует удостовериться в том, что Украина сможет направлять военных на тренировки, а также поддерживать танки в рабочем состоянии.

Ранее стало известно, что Норвегия может принять решение о поставке восьми из имеющихся у нее в наличии танков Leopard. Известно, что правительство примет окончательное решение в течение короткого периода времени.

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Марина Совина
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