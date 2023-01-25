Зеленский оценил решение о поставках танков на Украину

Владимир Зеленский поблагодарил Запад за решение о поставке танков и намекнул на сроки

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западные страны за решение о поставке танков Киеву и намекнул на сроки отправки техники. Об оценке главой страны такого решения сообщает Sky News.

«Я очень рад. Хочу поблагодарить Германию, благодарю Британию и США за то, что они приняли такие решения, но если мы будем говорить открыто и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют неотъемлемую, важную роль», — обратил внимание украинский лидер.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 танков.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что поставки Leopard 2 украинской стороне могут быть завершены не ранее чем через три-четыре месяца. Такие сроки обусловлены подготовкой вооружения, боеприпасов и запасных частей к отправке и обучением танковых экипажей армии Украины, пояснил политик.