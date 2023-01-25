Названо количество американских танков Abrams для поставок на Украину

Bloomberg: США готовы передать Украине 31 танк Abrams стоимостью более 400 млн долларов

США готовы передать в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) 31 танк Abrams, их суммарная стоимость составляет более 400 млн долларов. О количестве танков в будущих поставках Пентагона сообщает агентство Bloomberg.

«Администрация [президента США Джо] Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов», — говорится в сообщении. Отмечается, что сам Байден объявит об этом во время очередного официального заявления в полдень (20:00 мск).

Ранее стало известно, что американские танки M1 Abrams, которые администрация президента США Джо Байдена хочет передать Украине, из-за проблем с обучением украинских экипажей поступят в распоряжение ВСУ не скоро, возможно, минимум через год.

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.