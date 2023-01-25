Spiegel: Мельник потребовал у НАТО дать Украине истребители, корабли и подводные лодки

Помимо обещанных Западом танков Leopard 2, Украине также нужны современные западные истребители Eurofighter и Tornado, а также боевые корабли и подводные лодки для украинских ВМС. О технике, которую у НАТО потребовал замглавы МИД Украины Андрей Мельник, сообщает журнал Der Spiegel.

«[Поставка Leopard 2] это только первый шаг. Нам нужны боевые корабли, чтобы защитить берег, нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки с Черного моря», — сказал бывший посол Украины в ФРГ. Он добавил, что Запад имеет все возможности, чтобы дать Киеву современное вооружение без потерь для собственной безопасности.

Ранее немецкий политик Даниэль Рой заявил, что украинские «Поклонники Бандеры» в лице властей страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения. «Аллилуйя! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию по истребителям для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Girpen jet и всем, что вы можете поставить для спасения Украины», — подчеркнул депутат