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02:59, 25 января 2023Мир

Немецкий депутат назвал причину радости поклонников Бандеры

Немецкий политик Рой заявил, что поклонники Бандеры крайне рады поставкам танков от ФРГ

Фото: Pixabay

Немецкий политик Даниэль Рой заявил, что украинские «Поклонники Бандеры» в лице власти страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения. Его слова приводит РИА Новости.

«Аллилуйя! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию по истребителям для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Girpen jet и всем, что вы можете поставить для спасения Украины», — подчеркнул депутат, оценивая новость о согласии ФРГ передать Киеву танки Leopard.

В ответ на публикацию замминистра иностранных дел Украины немецкий политик заявил, что новому оружию окажутся крайне рады «мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры».

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешит отправить Украине основные боевые танки Leopard 2, речь идет как минимум об одной танковой роте Leopard модификации 2A6, состоящей из десяти танков. Танки поступят со складов Бундесвера, но в дальнейшем в поставки будут включены и подготовлены другие танки из промышленных запасов ВПК Германии.

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Марина Совина
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