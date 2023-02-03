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21:48, 3 февраля 2023Россия

Захарова ответила на слова Борреля о готовности ЕС к переговорам

Захарова: ЕС инвестирует в затягивание, а не в поиск решения конфликта на Украине

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о готовности ЕС к переговорам по Украине. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила несоответствие заявлений главы дипломатии ЕС реальному положению вещей. «Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула», — сказала она.

Кроме того, представитель МИД указала на тот факт, что указом президента Украины Владимира Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с российским руководством. При этом призыв Борреля «дать средства» Киеву означает продолжение поставок вооружений, подчеркнула она. Подобное решение Захарова назвала инвестицией в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения.

Ранее глава евродипломатии Боррель заявил о готовности ЕС к мирным переговорам по Украине. По его словам, все, кто на данный момент пытался вести переговоры с Москвой, ушли ни с чем. Боррель отметил, что, пока ситуация не изменится, единственный способ положить конец конфликту — «предоставить Украине средства».

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Марина Совина
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