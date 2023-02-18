Медведев оценил уровень познаний главы МИД Германии в геометрии

Медведев назвал Бербок невежественной после слов про поворот Москвы на «360 градусов»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил главе МИД Германии Анналене Бербок про поворот Москвы на «360 градусов». Об этом он написал в своем Twitter.

«Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции», — заявил политик.

«Весело, что столь невежественные люди управляют Европой», — резюмировал Медведев.