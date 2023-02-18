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21:43, 18 февраля 2023Россия

Медведев оценил уровень познаний главы МИД Германии в геометрии

Медведев назвал Бербок невежественной после слов про поворот Москвы на «360 градусов»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил главе МИД Германии Анналене Бербок про поворот Москвы на «360 градусов». Об этом он написал в своем Twitter.

«Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции», — заявил политик.

«Весело, что столь невежественные люди управляют Европой», — резюмировал Медведев.

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Марина Совина
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