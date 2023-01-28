Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»

Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок «полезной дурой» после ее слов про войну против РФ

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «полезной дурой» после того, как она во время заседания ПАСЕ 24 января заявила о ведении войны против России. Об отношении к выступлению Бербок российский политик написал в своем англоязычном Twitter.

Медведев удивился откровенности главы МИД ФРГ, которая призвала европейские страны увеличить помощь Киеву, потому что они вместе ведут войну против России.