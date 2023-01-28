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18:15, 28 января 2023Россия

Медведев назвал главу МИД Германии «полезной дурой»

Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок «полезной дурой» после ее слов про войну против РФ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «полезной дурой» после того, как она во время заседания ПАСЕ 24 января заявила о ведении войны против России. Об отношении к выступлению Бербок российский политик написал в своем англоязычном Twitter.

Медведев удивился откровенности главы МИД ФРГ, которая призвала европейские страны увеличить помощь Киеву, потому что они вместе ведут войну против России.

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Илона Палей
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