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15:18, 28 января 2023Россия

Медведев предрек превращение мира в труху при начале третьей мировой

Медведев предупредил, что в случае развязки третья мировая начнется не на танках

Фото: Shutterstock

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выступил с критикой позиции министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который объяснил поставки вооружений Украине предотвращением мировой войны.

Российский политик резко отозвался на позицию Запада о снабжении Украины оружием. В частности, критике подверглись словам Крозетто, заявившего о начале третьей мировой войны в том случае, если российские танки появятся в Киеве и на границах Европы. Предотвратить это, по мнению министра обороны Италии, могут поставки Украине оружия и техники. В тот же ряд встали призывы Великобритании предоставить Киеву все вооружение НАТО.

Медведев отметил, что на самом деле Украина не нужна Европе, а третья мировая будет вестись не на танках и истребителях — она весь мир превратит в труху.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский хочет создать из миссий ЕС на Украине живой щит.

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Илона Палей
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