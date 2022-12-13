Медведев ответил на просьбу Зеленского направить миссию ООН на объекты Киева

Медведев заявил, что Зеленский хочет создать живой щит из миссий ЕС на объектах Киева

Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая направить на объекты критической инфраструктуры Украины миссии Евросоюза для международного контроля, хочет создать из них живой щит. Так на его просьбу ответил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Украинский лидер, по всей видимости, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита, добавил политик. «Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь», — написал Медведев.

Кроме того, он рекомендовал «безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил миссию ООН посетить объекты критической энергетической инфраструктуры республики. Планируется, что миссия займется оценкой разрушений и необходимых потребностей для восстановления, а также постарается предотвратить дальнейшее уничтожение критических объектов.