Зеленский пригласил миссию ООН на энергетические объекты Украины

Зеленский предложил направить миссию ООН на энергетические объекты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил миссию ООН посетить объекты критической энергетической инфраструктуры республики. Об этом украинский лидер заявил в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20), пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, Киев уже сделал такое предложение организации. Планируется, что миссия займется оценкой разрушений и необходимых потребностей для восстановления, а также постарается предотвратить дальнейшее уничтожение критических объектов. «Нужно ускорить отправку этой миссии», — заключил президент Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры Украине необходимо 203 миллиона долларов. Зеленский утверждает, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. В Киеве и еще семи областях Украины отключения света продлятся не менее недели.

Российская армия начала наносить систематические удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября. Президент России Владимир Путин заявлял, что в соответствии с предложением Министерства обороны по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности.