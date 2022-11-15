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09:38, 15 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский пригласил миссию ООН на энергетические объекты Украины

Зеленский предложил направить миссию ООН на энергетические объекты Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил миссию ООН посетить объекты критической энергетической инфраструктуры республики. Об этом украинский лидер заявил в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20), пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, Киев уже сделал такое предложение организации. Планируется, что миссия займется оценкой разрушений и необходимых потребностей для восстановления, а также постарается предотвратить дальнейшее уничтожение критических объектов. «Нужно ускорить отправку этой миссии», — заключил президент Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры Украине необходимо 203 миллиона долларов. Зеленский утверждает, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. В Киеве и еще семи областях Украины отключения света продлятся не менее недели.

Российская армия начала наносить систематические удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября. Президент России Владимир Путин заявлял, что в соответствии с предложением Министерства обороны по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности.

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Варвара Кошечкина
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