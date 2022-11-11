На Украине назвали необходимую для восстановления инфраструктуры сумму

Премьер Шмыгаль: Украине нужно 203 миллиона долларов на ремонт энергоинфраструктуры

На восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры Украине необходимо 203 миллиона долларов. Такую сумму на заседании правительства озвучил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что, по самым скромным подсчетам, ремонт генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ обойдется в 2,5 миллиарда гривен (68 миллионов долларов), на приведение в порядок объектов распределения электроэнергии нужно направить около пяти миллиардов гривен (135 миллионов долларов).

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. Он выразил уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергии в Европу.

Российская армия начала наносить систематические удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября.