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15:58, 10 января 2024Бывший СССР

Украина получит бронетранспортеры M577 от Литвы

Президент Литвы Науседа: Украина получит от Вильнюса бронетранспортеры M577

Фото: Michael Gottschalk / Photothek / Getty Images

Украина в феврале получит от Литвы бронетранспортеры M577. Поставки военной техники анонсировал президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, передает ТАСС.

«Государственный совет обороны одобрил пакет помощи Украине. В январе направим генераторы, детонаторы, в феврале — бронетранспортеры M577», — сказал глава государства.

Науседа напомнил, что Вильнюс разработал план оказания военной поддержки Киеву, которая с 2024 года по 2026 год составит не менее 200 миллионов евро.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Украина не достигла в конфликте результатов, на которые рассчитывал Запад. «Нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева», — сказала она.

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      Алевтина Запольская
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