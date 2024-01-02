В Литве оценили результаты Киева в конфликте

Премьер Литвы Шимоните: Киев не достиг ожидаемого результата в конфликте

Украина не достигла в конфликте результатов, на которые рассчитывал Запад. Такую оценку военной даятельности Киева дала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.

По ее словам, Запад ожидал совсем другие результаты. «И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева», — сказала премьер-министр.

Также она допустила, что 2024-й год будет трудным с военной и политической точки зрения.

Ранее в январе бывший посол США в НАТО Иво Даалдер сообщил, что политические изменения в Соединенных Штатах влияют на объем помощи Киеву. Он допустил, что без американской помощи Украину ждет поражение.

В том же месяце «Известия» писали, что в 2023 году западные страны сократили поддержку Киева в три раза. В 2022-м Украина получила 120 миллиардов долларов, а в 2023-м — только 42,5 миллиарда.

