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15:02, 2 января 2024Бывший СССР

В Литве оценили результаты Киева в конфликте

Премьер Литвы Шимоните: Киев не достиг ожидаемого результата в конфликте
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните. Фото: Ritzau Scanpix / Philip Davali / Reuters

Украина не достигла в конфликте результатов, на которые рассчитывал Запад. Такую оценку военной даятельности Киева дала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.

По ее словам, Запад ожидал совсем другие результаты. «И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева», — сказала премьер-министр.

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Также она допустила, что 2024-й год будет трудным с военной и политической точки зрения.

Ранее в январе бывший посол США в НАТО Иво Даалдер сообщил, что политические изменения в Соединенных Штатах влияют на объем помощи Киеву. Он допустил, что без американской помощи Украину ждет поражение.

В том же месяце «Известия» писали, что в 2023 году западные страны сократили поддержку Киева в три раза. В 2022-м Украина получила 120 миллиардов долларов, а в 2023-м — только 42,5 миллиарда.

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      Даниил Иринин
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