Западные страны сократили поддержку Киева в три раза, до 42,5 миллиарда долларов

Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году. Об этом пишут «Известия».

Министр финансов Украины Сергей Марченко на своей официальной странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) рассказал, что они передали ему 42,5 миллиарда долларов, что составило лишь треть от выплаченных в 2022-м свыше 120 миллиардов долларов.

«Мы привлекли 42,5 миллиарда долларов на бюджетные нужды Украины, 25 процентов из которых грантовая поддержка», — добавил он. За год было проведено свыше 300 рабочих встреч с международными партнерами, отметил Марченко.

Ранее американский политик, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, Вивек Рамасвами призвал Вашингтон согласиться с переходом части регионов Украины в состав России для скорейшего урегулирования конфликта.