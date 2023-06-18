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21:34, 18 июня 2023Мир

Чехия прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО во время конфликта

Президент Чехии Павел: Украина не может вступить к НАТО во время конфликта

Президент Чехии Петр Павел заявил, что процесс вступления Украины в НАТО не сможет начаться в момент, когда происходит вооруженный конфликт, однако Киев должен получить гарантии, что процесс запустится одновременно с окончанием специальной военной операции. Слова политика прозвучали в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

Павел убежден, что украинцы и сами понимают невозможность присоединения к альянсу в ближайшее время. «С другой стороны, украинцы должны получить гарантии, причем уже на июльском саммите альянса в Вильнюсе, что в тот момент, когда конфликт будет окончен, то одновременно будет начат весьма интенсивный процесс вступления Украины в НАТО», — отметил политик.

Также, оценивая военную ситуацию на Украине, Павел сказал, что у Киева есть всего один шанс для успешного контрнаступления в этом году. «Если бы контрнаступление, свидетелями которого мы, наверное, уже являемся, в этом году не удалось, то подготовить другое контрнаступление в этом году, по объективным доводам, уже не получится», — пояснил он.

При этом президент Чехии полагает, что Киев пока не ввел в действие все силы, предназначенные для контрнаступления.

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    Екатерина Подвигина
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