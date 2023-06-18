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17:28, 18 июня 2023Мир

Президент Чехии объяснил свои слова о «слежке» за россиянами на Западе

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не предлагал следить за гражданами РФ на Западе

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Чехии Петр Павел объяснил свои слова о «слежке» за россиянами на Западе. Комментарий главы государства опубликован в материале CNN Prima News.

«Это высказывание решительным образом не прозвучало как одобрение [действовавшей в США во время Второй мировой войны практики по отношению к японцам] или тем более предложение, что мы должны идти таким же путем», — пояснил он.

Президент добавил, что считает целесообразным наблюдать не за каждым россиянином в отдельности, а за российской общиной в целом. Он отметил, что использовал в резонансном интервью слово «наблюдение», а не «слежка».

Таким образом, считает он, можно обеспечить безопасность граждан Чехии и исключить вероятность повторения того, что произошло во Врбетице.

Ранее Павел заявил, что спецслужбы принимающих стран должна следить за всеми россиянами, проживающими на Западе. На вопрос, что он подразумевает под наблюдением, политик пояснил, что имел в виду «находиться под пристальным вниманием служб безопасности». По его мнению, это «просто цена» российской специальной военной операции на Украине.

Позже пресс-секретарь президента выступила с официальным комментарием, уточнив, что Петр Павел не имел в виду, что это нужно делать прямо сейчас, и не предлагал «интернирование или какое-либо преследование».

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    Варвара Кошечкина
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