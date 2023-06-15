В Чехии заявили о необходимости слежки за проживающими на Западе россиянами

Президент Чехии Павел: спецслужбы должны следить за проживающими на Западе россиянами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что спецслужбы принимающих стран должна следить за всеми россиянами, проживающими на Западе. Об этом он заявил в интервью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), его слова передает Politico.

Он напомнил, что во времена Второй мировой войны, все граждане Японии, проживающие в Соединенных Штатах, также находились под строгим наблюдением. «Это просто издержки войны», — отметил чешский лидер.

На вопрос, что он подразумевает под наблюдением, Павел пояснил, что имел в виду «находиться под пристальным вниманием служб безопасности». По его мнению, это «просто цена» российской специальной военной операции (СВО) на Украине. В то же время президент Чехии выразил сочувствие россиянам за пределами России, которые сталкиваются с трудностями из-за решения Москвы начать СВО.

Ранее польская радиостанция Radio ZET отметила, что западные санкции не помешали россиянам продолжить путешествовать по миру. Так, в 2022 году российские путешественники совершили больше поездок за границу по сравнению с годом ранее: 22,5 миллионов против 19,2 миллиона.