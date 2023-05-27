Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:32, 27 мая 2023Интернет и СМИ

В Польше удивились числу путешествующих россиян

Radio ZET: россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада

Фото: IMAGO / Sportfoto Zink / Wolfgang / Globallookpress.com

Западные санкции не помешали россиянам продолжить путешествовать по миру, они просто поменяли направления для туристических поездок. Об этом сообщается в эфире польской радиостанции Radio ZET.

Так, в 2022 году российские путешественники совершили больше поездок за границу по сравнению с годом ранее: 22,5 миллионов против 19,2 миллиона. В 2023 году эти цифры будут еще выше, указали в эфире Radio ZET.

Отмечается, что чаще всего россияне посещали Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет. Авторы материала назвали стимулирование российского туризма способом сбалансировать экономические связи с Россией.

Польша с 19 сентября 2022 года перестала пускать в страну россиян с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями, даже если они летят транзитом на родину.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что россияне массово перестали путешествовать в Европу — турпоток из России в 2022 году сократился на 80-90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине признали полный контроль России над Артемовском
    Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах изменился
    Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    Определены самые востребованные у россиян марки новых автомобилей
    Германию обвинили в попытках сдержать развитие Польши
    В Польше удивились числу путешествующих россиян
    Около «Аллеи славы» в Голливуде вспыхнул пожар
    Стало известно об отказе Финляндии закупать российский трубопроводный газ
    МИД России обвинил США в затягивании конфликта на Украине
    На Украине предложили властям увеличить вдвое цены на электроэнергию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.