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Чехия собралась выплатить компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

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Андрей Бабиш
Андрей Бабиш
Фото: David W Cerny / Reuters
Власти Чехии 30 июля рассмотрят вопрос о компенсациях пострадавшим от взрывов во Врбетице

Нижняя палата парламента Чехии рассмотрит вопрос о выплате компенсаций населенным пунктам и гражданам, пострадавшим от взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, его слова передает ТАСС.

«Правительство с большой временной задержкой, фактически в семь лет, приняло решение о выплате компенсации в сумме 700 миллионов крон (около 28 миллионов евро)», — отметил политик. Половину выделенных средств получат жители страны, остальное выплатят близлежащим городам и поселениям.

Бабиш указал, что депутаты обсудят соответствующий закон 30 июля. Власти страны собираются начать выплачивать компенсации в январе 2022-го.

28 июня сообщалось, что Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице в размере 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро). Деньги планируют раздать пострадавшим местным жителям и распределить между властями близлежащих населенных пунктов.

Взрывы боеприпасов на оружейных складах в деревне Врбетица произошли в 2014 году. В результате происшествия погибли два человека. В середине апреля 2021-го Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к организации взрывов. По версии Праги, накануне инцидента на складах находились связанные со спецслужбами россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Россия причастность к инцидентам отрицает.

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