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Чешская полиция заявила о недостатке улик против России в деле о взрывах

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Фото: David W Cerny / Reuters

Следствие в Чехии считает единственной возможной причиной взрывов на оружейных складах во Врбетице в 2014 году действия российских спецслужб, однако пока наблюдается недостаток улик против них, чтобы предъявить обвинения. Об этом рассказал глава Национального центра борьбы с организованной преступностью полиции республики Иржи Мазанек, передает портал «Чешского радио» iROZHLAS.

«То, что эти два офицера связаны со взрывом во Врбетице и это единственная версия следствия, мы установили в январе 2020 года», — заявил он, имея в виду сотрудников российских спецслужб Александра Петрова и Руслана Боширова, которых также подозревают в Великобритании в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

28 июня стало известно, что власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба после взрыва во Врбетице в 2014 году. Речь идет о сумме в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро), их планируют раздать пострадавшим местным жителям и распределить между властями близлежащих населенных пунктов.

Взрывы боеприпасов на военных складах в деревне Врбетица произошли в 2014 году. Тогда погибли два человека. В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшему, хотя ряд чешских политиков выступают с разными мнениями по поводу взрывов. Так, премьер Бабиш не сомневается в виновности Москвы и не рассматривает другие версии произошедшего, а президент республики Милош Земан настаивал на расследовании разных трактовок инцидента.

Так или иначе, обвинения Праги привели к обострению ее отношений с Москвой. Именно из-за этого Россия внесла Чехию в список недружественных стран.

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